Uçan adam Sabri hayatını kaybetti!

Katıldığı televizyon programındaki “Havada durdum, şahitlerim var” sözleriyle tanınan Sabri Yıldız hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Bir televizyon programında "Havada durdum, şahitlerim var" sözleriyle hafızalara kazınan 'uçan adam' Sabri Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia eden Yıldız, bu görüntülerinin ardından üne kavuşmuş, bazı sinema filmlerinde de küçük rollerde yer almıştı.



Sağlık sorunları yaşayan Sabri Yıldız'ın vefat haberini, birlikte videolar çeken Testo Taylan duyurdu.

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