SMA Tip-1 hastası minik Atlas için zamanla yarış!

5 aylık Atlas Ege’nin 9 günlükken SMA Tip-1 hastası olduğu anlaşıldı. Büyük üzüntü yaşayan Meltem ve Halil Sevinç çifti, Dubai’de yapılacak tedavi için gerekli 1.8 milyon doları toplayabilmek için valilik onaylı kampanya başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Antalya Muratpaşa'da 5 yıl önce evlenen Meltem (24) ve Halil Sevinç (28) çiftinin 5 ay önce Atlas Ege isimli çocukları dünyaya geldi. 9 günlükken bebekten topuk kanı alındı. Atlas bebeğe, SMA Tip-1 teşhisi konuldu.

Büyük üzüntü yaşayan çift, tedavi için araştırmalara başladı. Dubai'de yapılacağını öğrendikleri tedavi için gereken 1.8 milyon doları toplamak için kampanya başlatmak üzere Antalya Valiliği'ne giden çiftin başvurusu, şubat ayında kabul edildi.

Çift, o günden itibaren kampanya için stantlar kurup, kermesler düzenlemeye başladı. Bu sırada forklift operatörlüğü yapan anne ve fabrikada işçi olarak çalışan baba, işlerini bırakmak zorunda kalıp, ailelerinin yanına yerleşti.

Kısa sürede yüzde 25 seviyesine ulaşan kampanya ile çocuklarının tedaviye ulaşması için çabalayan Sevinç çifti, oğullarının bağışıklığı düşük olduğu için doyasıya sevemiyor. Sevinç çifti, "En büyük isteğimiz bağışıklığı düşük olduğu için evden çıkamayan bebeğimizin tedavisinin tamamlanması ve onu parka götürüp doyasıya oynaması" dedi.

Baba Halil Sevinç, "Şu an evden sadece ben çıkıyorum. Kampanya için yaptığımız etkinliklerde ister istemez kalabalıklara giriyorum. Ben eve geldiğimde tam dezenfekte olmadan Atlas'ı sevmem, olduğu odaya girmem imkansız" diye konuştu.



Anne Meltem Sevinç, "İlaç için kilo sınırı bulunduğu için bazen aç kalmak zorunda kalıyor. Bu benim çok zoruma gidiyor ama elimden bir şey gelmiyor" dedi.

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