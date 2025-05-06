Edirne'de bahar ateşi yandı: Kakava ve Hıdrellez coşkusu başladı

Edirne’de baharın habercisi Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, geleneksel dev ateşin yakılmasıyla başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Edirne'de her yıl baharın gelişinin kutlandığı, Hıdrellez ve Kakava Şenliklerine geleneksel dev ateşin yakılmasıyla başlandı.

Bin 400 yıllık Roman geleneği olarak bilinen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde bulunuyor.

Bu nedenle sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yerinde de binlerce kişinin turlarla şenliğe katılmak için Edirne'ye geldiği görüldü.

Bu yıl erken başlayan etkinliklerde kentin hemen her yerinde renkli kıyafetler giyenler düzenlenen etkinliklerde göbek atıp gönüllerince eğlendi.

Ali Can ZERAY

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