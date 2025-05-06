Düğünde bedava göbek atma devri bitiyor!

MESAM Başkanı Ergül, berber ve kuaförlerden sonra toplu ulaşım araçlarından ve düğünlerden de telif isteyeceklerini duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM geçtiğimiz haftalarda, berber, kuaför, toplu ulaşım araçları ve düğünlerde çalınan müzikler için telif ödenmesi gerektiğini ve bunun için yasal yollara başvuracaklarını belirtti.

MESAM Başkanı Recep Ergül, yaşanan sorunlarla ilgili, "Toplu taşıma araçları hâlâ hiç telif ödemiyor. Bununla ilgili şu anda çok büyük bir mücadele başlattık. İki; düğün salonları hiç telif ödemiyor. Çünkü lehte ve aleyhte iki tane yargı kararı var. Benzin istasyonlarıyla da anlaşmak üzereyiz. Berberlerden istenen para günlük 16 lira" dedi.



Şu anda şehirler arası otobüslerin hepsinde eğlence ve müzik paneli olmasına rağmen hiçbirinin telif ödememesinin büyük sorun olduğunu ifade eden Ergül, "Toplu taşıma aracında da radyodan müzik çalınabilir ama hiçbir meslek birliği, bir radyoya; 'Al bunu sınırsız kullan' demez" diye konuştu.

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