Başkasının villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar!

Yıldırım ailesi, Cengiz Ünal’ın villasına çöküp TikTok’ta “Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah” diye paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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İzmir'de oto yedek parça işiyle uğraşan Cengiz Ünal (54), arkadaşı vasıtasıyla perdeci Yıldırım ailesi ile tanıştı. Menemen'deki villasını taksi plakası ve 300 bin lira nakit karşılığında takas etmek için anlaşma sağlandı.

Ünal, Yıldırım ailesinin hesabına gönderdiği 3 milyon lira parayı bankadan çekip tekerlekli bavulla gelen Hasan Yıldırım'a verdi. Ardından taksinin satışı için gittiği noterde aracın borcu olduğu için üzerine alamadı.

Günlerce oyalanan Cengiz Ünal, 4 kişi hakkında dolandırıcılık suçundan şikayette bulundu. Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım bavuldaki banknotların videosunu çekerek TikTok hesabından paylaştı.

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