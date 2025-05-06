Balkondan düşen kedi Hani'nin kırılan dişleri tedaviyle yenilendi!

Balkondan düşen kedi Hani’nin dişleri kırıldı. Hastanede yapılan kanal tedavisi ve kompozit kaplamayla Hani, beslenme düzenini yeniden kazandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Konya'da 10 yaşındaki Esil Akdemir'in kedisi Hani, 4. kattaki balkondan düştü. Vücudundaki bazı kemikleri ve dişleri kırıldı. Akdemir, ailesinin yardımıyla kediyi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Kırılan kemikleri nedeniyle ameliyat edilen kedinin daha sonra dişlerine kanal tedavisi uygulandı.

İki ay sıvı gıdalarla beslenen kedi, yeni dişlerine kavuştuktan sonra normal beslenme rutinine döndü. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Hilmican Ergin, "Hayvanların anatomisini bilerek, buna uygun materyaller kullanarak, aynı işlemleri yapıyoruz. Dişin iç kısmındaki sinirlerin de bulunduğu canlı dokuyu uzaklaştırıp, farklı materyallerle dolduruyoruz. Dişin üst kısmını da dayanıklı malzemelerle tamamlıyoruz. Bunu dişlerin anatomik pozisyonuna uygun kapanmasına özen göstererek şekil veriyoruz." dedi.

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