Ordu'da 3 gündür kayıp olan Gizem'in cansız bedeni bulundu!
Ordu'da sırra kadem basan Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Ordu'da yaşayan Süleyman Erdoğan ile yanında bulunan Gizem Sinanoğlu (25), geçen perşembe sırra kadem bastı. Aramaların 3. gününde Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedeni, kayboldukları noktadan 500 metrede aşağıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince 5 metre derinlikte bulundu. 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.