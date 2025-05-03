Denizli'de 2 yaşındaki bebeği öldüresiye döven caniden pişkin savunma!

Türkiye, 2 yaşındaki bir bebeğin korkunç görüntüleriyle şok oldu. Süleyman Danış, sevgilisi Satı Buse D.’nin 2 yaşındaki oğlu A.’ya öldüresiye vurdu. Gözünü hastanede açan çocuk, yoğun bakıma konuldu. Tutuklanan Danış’ın sözleri ise bir kez daha sinirleri bozdu: Amacım dövmek değildi, alkolden ne yaptığımı hatırlamıyorum.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

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Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu A.'yı öldüresiye darbeden Süleyman Danış'ın ifadesi: A., annesiyle beraberken yanımıza gelip ağlamaya başladı, öfkelenip dövdüm.



Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile yaşamaya başladı. Satı Buse D., önceki sabah komşularına, oğlu A.'nın Danış tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi.



SADİSTÇE DÖVDÜ

Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenede A.'nın yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı.

SAĞ KOLU KIRIK KÖR OLMAK ÜZERE

Talihsiz bebek, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. A. yoğun bakımda tedaviye alınırken, anne Satı Buse D. de gözaltına alındı.



Satı Buse D.'nin ilk ifadesinde; Süleyman Danış'ın kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi. Anne Satı Buse D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi. Acımasız cani tutuklanırken ifadesinde söylediklerini tanımlamak için 'iğrenç' kelimesi bile az geldi.



DEVLET KORUMASINDA

Tutuklanan Süleyman Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile beraberken A.'nın yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek bebeğe birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bebeğin devlet korumasına alındığını açıkladı.

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