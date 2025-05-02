Yozgat'ta damat dehşeti! Borç meselesi yüzünden kayınvalidesini öldürdü
Yozgat'ta dehşet anları yaşandı. Yıldıray Okhan, kayınvalidesi Kudret Polat'ı borç meselesi yüzünden öldürdü.
Yozgat'ta borç meselesi cinayetle sonuçlandı. Yıldıray Okhan, kayınvalidesi Kudret Polat'ın Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yıldıray Okhan, yanındaki bıçakla kayınvalidesini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kudret Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldıray Okhan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.