Yozgat'ta damat dehşeti! Borç meselesi yüzünden kayınvalidesini öldürdü

Yozgat'ta dehşet anları yaşandı. Yıldıray Okhan, kayınvalidesi Kudret Polat'ı borç meselesi yüzünden öldürdü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Yozgat'ta borç meselesi cinayetle sonuçlandı. Yıldıray Okhan, kayınvalidesi Kudret Polat'ın Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yıldıray Okhan, yanındaki bıçakla kayınvalidesini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kudret Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldıray Okhan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN