Mahkemeden 2. Abdülhamid kararı: 71 varisin hakkı onaylandı!

Mahkeme, 71 kişinin Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in varisi olduğuna karar verdi. Ancak aralarında Galatasaray Adası, Kabataş Meydanı ve Veliefendi de bulunan malların devri konusunda kısıtlama getirdi. 1924’teki kanun, padişahın mallarının ‘millete geçtiğini’ söylüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

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Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid'in soyundan olduğunu iddia eden 71 kişi, 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, mirasçıların tespiti için dosyayı defalarca bilirkişiye yolladı.

Sultan'ın soyundan gelenler 71 kişi ortaya çıkarıldı. Bilirkişi raporunda, ilk evliliğini 1863'te yapan Abdülhamid'in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları sıralandı. Çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılan raporda, bu kız ve erkek çocukların da evlenmeleriyle davayı açanların 11'inin Abdühamid'in birinci kuşak mirasçıları olduğu tespit edildi.

KISITLAMA GETİRİLDİ

Mahkeme, bu bilirkişi raporu sonrası 15 yıl süren davada kararını açıkladı. Veraset ilamı davasını kabul eden mahkeme, 71 kişinin Sultan 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi. Ancak mahkeme, Sultan'a ait gayrimenkullerin mirasçılarına intikaline (el değitirmesini) engelleyecek şekilde kısıtlama içermeyen veraset ilamı talebinin ise reddine karar verdi. Mahkeme kararına göre Sultan 2. Abdülhamid'e ait gayrimenkullerin mirasçılara devri hususunda kısıtlama getirildi.

KANUN 'MAL TALEP EDEMEZLER' DİYOR

1924'te çıkarılan "Hilafetin Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi Dışına Çıkarılmasına Dair Kanun"da, Padişahların Türkiye Cumhuriyeti'deki tapulu gayrimenkullerinin millete geçtiği belirtiliyor. Davacı varisler ise buna karşı "Sultan İkinci Abdülhamid 431 Sayılı Kanun çıkarıldığı tarih olan 1924'te padişah olmayıp, 1918'de vefat etmiştir" tezini savunuyor.



MİRASÇILARIN İSTEDİKLERİ YERLER

- Galatasaray Adası

- Bakırköy'de 70 dönüm arazi

- Beykoz ve Kartal'da 30'ar dönümlük arazi

- Kağıthane'de 20 dönüm arazi

- Veliefendi Çayırı

- Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan

- Nişantaşı'nda iki konak

- Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve'de çok sayıda çiftlik

- Galata'da değirmen arsası

- Kabataş Meydanı

- Horhor'da konak ve 5 dönüm arsa

- Beşiktaş Serencebey'de 2 dönüm bağ

- Aydın, Antakya, Kilis'te çok sayıda çiftlik ve arazi

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