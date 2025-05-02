Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı'nın 26 yıllık evliliği bitti! 54 milyon euroluk tazminat talebi hakkında karar verildi

Faruk Bilen kendisini evden atan Çiğdem Sabancı’dan boşandı. 54 milyon Euro tazminat talebi reddedilirken eşine 500 bin TL ödemesi kararlaştırıldı. Sabancı ise bu parayı TEV’e bağışladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

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Sosyete film gibi bir boşanma davasıyla çalkalandı. Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen, "Dolce Vita hayatı yaşayacağım" deyip Bilen'i evden attı.

Boşanmak için adliyenin kapısını çaldı. İşadamı Bilen ise nafaka davası açtı ve iddiaları sıraladı:

Beni ABD'deki evimizden kovdu. Zürih'e gittiğimde ise 'Seni eve almayacağım' diye mesaj gönderdi.

KIZ ÇOCUKLARINA VERDİ...

Faruk Bilen eşinden her yıl için 2 milyon euro, toplamda da 54 milyon euro tazminat ve nafaka istedi. İstanbul 17. Aile Mahkemesi boşanma davasını 3 yılın sonunda karara bağladı.

Mahkeme, Faruk Bilen'in Çiğdem Sabancı'ya 500 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Bilen'in tazminat ve nafaka talepleri ise reddedildi. Çiğdem Sabancı'nın Faruk Bilen'den alacağı 500 bin TL'lik tazminatı, genç kızların eğitimi için TEV'e bağışlayacağı öğrenildi.

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