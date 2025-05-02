Dünyaca ünlü hacker Türkiye'ye geliyor!

30 yılı aşkın süredir bankalar, hükümetler ve şirketlerin bilgisayar sistemlerine sızarak güvenlik açıklarını tespit eden dünyanın en ünlü beyaz şapkalı hacker’ı Freaky Clown (FC), Perakende Günleri 2025 etkinliği kapsamında ilk kez Türkiye’ye geliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

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30 yılı aşkın süredir izinli ve yasal yollarla bankaların, hükümetlerin ve şirketlerin bilgisayar sistemlerine, ağlarına veya fiziksel yapılarına sızarak güvenlik açıklarını tespit eden dünyanın en ünlü "beyaz şapkalı hacker'larından Freaky Clown (FC)", Perakende Günleri 2025 kapsamında ilk kez Türkiye'ye geliyor.

FC, düzenlediği siber ve fiziksel sızma operasyonlarından örneklerle bir sunum yapacak.

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