Aydın'da go-kart faciası! 74 gündür yoğum bakımda olan iş insanından acı haber
Aydın'da go-kart pistinde geçirdiği kazanın ardından yaralanan iş insanı Ömer Hakan Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
İzmirli iş insanı Ömer Hakan Tolon, Aydın'da 15 Şubat'ta go-kart pistinde kaza yaptı. UTV tipi aracıyla sürüş yapan Tolon virajı alamayarak duvara çarptı.
Ağır yaralanan Tolon önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tam 74 gündür yoğun bakımdaydı.
Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tolon'un cenazesi bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.