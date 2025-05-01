Antalya'da mucize hasta: 100 dakika ölümle yaşam arasında kaldı!

Mustafa Şahin’in aort damarı yırtıldı. Hemen ameliyata alındı. Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürülüp, 100 dakika ‘geçici ölüm’ü yaşadı. Uyandığında sapasağlamdı. Doktorlar, zorlu ameliyatı “Ne çektiğimizi bir biz, bir Allah biliyor” sözleriyle anlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025

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Antalya'da yaşayan Mustafa Şahin (52), ani kalp ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Aort damarının boydan boya yırtıldığı saptandı. İşte o andan itibaren zamana karşı yarış başladı. Kalp Damar Cerrahisi Klinik ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nevzat Erdil başkanlığındaki ekip Şahin'i ameliyata aldı. Ameliyatın 100 dakikalık bölümünde hastanın tüm vücut kan dolaşımı durdurulup sadece beyne kan dolaşımı sağlandı.



Vücudu 22 dereceye kadar soğutulan Şahin, adeta geçici ölümü yaşadı. 100 dakika boyunca 'geçici ölü' olan hastaya fil hortumu tekniği uygulandı. Yırtılan damarının yerine yapay damar yapıldı. 7 saatlik operasyon tamamlandıktan sonra hasta yavaş yavaş uyandırıldı.



ZARAR GÖRMEDİ

Sağlık durumu son derece iyi olan Şahin hayata adeta yeniden başladı. "Hocalarımız çok ilgi, alaka, sevgi, şefkat gösterdi. Yaşamamın mucize olduğunu söyledi" diyerek mutluluğunu anlattı. Prof. Dr. Nevzat Erdil ise operasyonun detaylarını şöyle açıkladı:



Allah'a şükür hiçbir nörolojik bulgu olmadan hastamızı sağlıklı taburcu ettik. Normalde 30 dakika kan dolaşımını durdurma süresi varken bu hastamızda 100 dakika uyguladık. Beyni iyi koruyabildiğimiz için hiçbir problem yaşamadık. Hastanın en büyük avantajı; zamanında bize gelmesi ve organlarda malperfüzyon (beslenme sorunu) olmamasıydı.

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