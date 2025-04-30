Adana'da yangında cesedi bulunanların gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı!

Yangında cesedi bulunan Mustafa Özkan’ın komşusu Miraç Mirza tarafından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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Adana'da dairesinde yangın çıkan Mustafa Özkan'ın (41) cesedine ulaşıldı. Ancak Özkan'ın yangından değil komşusu Miraç Mirza (33) tarafından tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Cinayetten saatler önce apartmana Özkan ile birlikte girdikleri güvenlik kamerasına yansıyan Mirza, cinayeti, "Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı.



GAZ YAĞI DÖKMÜŞ!

Bir anlık öfkeyle ateş ettim. Mobilyalara gaz yağı döküp, evi ateşe verdim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" diyerek itiraf etti. Tutuklandı.

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