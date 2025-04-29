İstanbul'da tüyler ürperten olay! Öldüğü 1 ay sonra ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş’ta yaklaşık bir ay önce kiralamak için evin anahtarını alan emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27), dairede ölü olarak bulundu.
İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık 1 ay önce kiralamak için sahibinden evin anahtarını alan emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27) dairede ölü bulundu.
Ailesinin yaklaşık 1 aydır ulaşamadığı gencin cesedinin, polisin yaptığı incelemede çürümeye başladığı öğrenildi. Muhammet Yahya Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine de ulaşıldı.