İstanbul'da tüyler ürperten olay! Öldüğü 1 ay sonra ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta yaklaşık bir ay önce kiralamak için evin anahtarını alan emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27), dairede ölü olarak bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık 1 ay önce kiralamak için sahibinden evin anahtarını alan emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27) dairede ölü bulundu.

Ailesinin yaklaşık 1 aydır ulaşamadığı gencin cesedinin, polisin yaptığı incelemede çürümeye başladığı öğrenildi. Muhammet Yahya Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine de ulaşıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN