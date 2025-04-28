Konya'da yağmur duasına çıkan halk sağanaktan kaçtı!

Konya'da yaşanan kuraklık nedeniyle dün öğle saatlerinde yağmur duası için mahalle meydanında bir araya geldi. Mahalleli toplu olarak yağmur duası okurken sağanak bastırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Konya'nın Ilgın İlçesi Çiğil Mahallesi halkı, yaşanan kuraklık nedeniyle dün öğle saatlerinde yağmur duası için mahalle meydanında bir araya geldi. Mahalleli toplu olarak yağmur duası okurken sağanak bastırdı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Katılımcıların bazıları dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı.

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