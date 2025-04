Bursa'da "Don Juan" Uğur'un çarptığı 6 kadın birleşip savaş açtı!

Bursa’da yaşayan 6 kadın, iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp ilişki kuran Uğur T.’ye 12 milyon lira verdiklerini iddia etti. Uğur’un yanıtı ‘Vermeselerdi’ oldu.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

Bursa'da iki çocuklu Uğur T., kendisini mimar ve emlakçı olarak tanıttı. Aynı anda 6 kadını evlilik vaadiyle kandırdı. 12 milyon lira dolandırdı.

Hepsi aşk yaşadığını sandı. Sahtekar adam, işinin bozulduğunu söyleyip para istemeye başladı. Kadınlar, toplam 12 milyon TL yolladı. Uğur T. sevgililerini birbirlerine "ablam, dostum, arkadaşım" diye tanıttı. Geç uyanan kadınlar dava açtı. Uğur T. ise "Zorla mı aldık" diye çıkıştı. Kadınlardan 3'ü, 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, biri ise darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Uğur T., "Ben kimseyi dolandırmadım, vermeselerdi. Paraları parça parça aldığım gibi parça parça ödeyeceğim" dedi.



Yaşları 33 ile 50 arasında değişen kadınlar, sosyal medya üzerinden tanışıp bir araya gelerek hukuk mücadelesi başlattı. Bursa'da yaşayan kadınlardan 3'ü, 200 bin ile 8,5 milyon lira arasında dolandırıldıkları iddiasıyla 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunurken, 1'i ise darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.



Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Uğur T. ise "Ben kimseyi dolandırmadım, zorla para almadım. Vermeselerdi. Paraları parça parça aldığım gibi, parça parça ödeyeceğim" dedi. Yıldırım İlçesi'nde yaşayan ve 5 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Uğur T., iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yazdığı güzellik uzmanı B.Ç. (33), finans uzmanı Ş.C.S. (43), eğitimci A.T. (50) ve muhasebeci G.T.'nin (33) de aralarında olduğu 6 kadınla tanışıp, gönül ilişkisi kurdu.



Yine iddiaya göre, tüm kadınlarla ilişkisini aynı anda yürüten Uğur T., zaman ilerledikçe güvenlerini kazandığı kadınlardan, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini, banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyerek borç para istemeye başladı. 6 kadından parça parça ve farklı zamanlarda yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., elden cüzi bir miktar para ödedikten sonra ise ilişkilerini sonlandırdı.



'8 KEZ KREDİ ÇEKTİM'

2,5 yıl birlikte olduğu B.Ç., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Son görüşmemizde telefonda yakaladığım bir isim olmuştu o hanımefendiyle Instagram üzerinden iletişime geçtim. Yüz yüze geldiğimizde, olayın tamamen bir dolandırıcılık olduğuna kanaat ettik. 8 kez kredi çektim. 200 bin lira kadar dolandırıldım. Hanımefendiler arasından süzerek, kendi kurbanını seçiyor" diye konuştu. İddiaya göre, şüphelinin kurbanlarından biri de A.T. isimli eğitimci. A.T., "Bankadan geldiğini iddia ettiği mesajları gösterdi bana. Kredi çektim kendisine birkaç kez. 1 milyon 200 bin de benim göndermiş olduğum para var ona. Kendi davamı açmıştım ben" dedi.



Eşinden 4 yıl önce ayrılan 2 çocuk annesi finans uzmanı Ş.C.S. ise şunları söyledi: "1 milyon 250 bin lira kadar borç verdim. Kurmaca olduğunu fark ettim. Sonra da diğer kız arkadaşlarının hepsine ulaştım. Dava açtık."

