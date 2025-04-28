Başkan Erdoğan öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenazesinde ondan övgüyle söz etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman vefat etti. Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, hocasının tabutunu omuzları üzerinde taşıdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan yayınladığı taziye mesajında " Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.



Törende Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Başkan Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman için bir de başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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