Trabzon'da yapay zeka ile dolandırıcılık!
Trabzon’da gazeteci Tuncay Hacıfettahoğlu’nun röportaj görüntüleri, kimliği belirsiz kişilerce yapay zeka teknolojisiyle yeniden seslendirilerek sahte bir ilaç reklamına çevrildi. Sosyal medyada yayılan içerik üzerinden dolandırılan vatandaşlar yaklaşık bin TL ödeme yaptı. Hacıfettahoğlu, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Trabzon'da gazeteci Tuncay Hacıfettahoğlu'nun, haber röportajı görüntüleri kimliği belirsiz kişilerce yapay zeka teknolojisiyle yeniden seslendirilerek sahte ilaç reklamına dönüştürüldü.
'Emekli doktor köyde dua alıyor' başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülere aldanarak sözde ilaçtan yaklaşık bin TL ödeyerek sipariş edenler dolandırıldı. Hacıfettahoğlu, sahte içeriğe ilişkin suç duyurusunda bulundu.