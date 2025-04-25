Samsun'da dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti!

Cengiz Altınel, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra da aynı silahla intihar etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Samsun'da yaşayan Cengiz Altınel, iki gün önce bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde işe başlayan ayrı yaşadığı eşi Pınar Altınel ile konuşmak istedi.

İstasyonun restoran bölümünde gerçekleşen buluşmada, çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşine kurşun yağdırdı.

Ardından silahla kendisini vurdu. Çift, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından lokantada detaylı çalışma yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN