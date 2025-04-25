Osmaniye'de acı olay! Sulama kanalında elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

6 yaşındaki Özlem Üstün, sulama kanalında ellerini yıkamaya çalıştı. Elektrik akımına kapıldı. Kızının çırpındığını gören Cennet Üstün de panikle suya atlayarak kurtarmak istedi. Ama başarılı olamadı. Anne ve kızı can verdi.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Acı olay Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokakta meydana geldi. Elini yıkamak isteyen Özlem Üstün (6), elektrik akımına kapıldı.

Kızının çırpındığını gören anne Cennet Üstün de (37) panikle suya atlayarak kurtarmaya çalıştı. Ancak o da elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bu arada ilçeye verilen elektrik kesilerek, yaralı anne ve kızı kanaldan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak, talihsiz anne- kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Hastane morgundan alınan anne ve kızın cenazeleri, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Mezarlığı'na getirildi. Anne kız, kılınan cenaze namazının ardından yan yana göz yaşlarıyla toprağa verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN