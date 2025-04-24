Konya'da eski nişanlısına kezzap atan saldırgana hapis!

Sabit Türk, eski nişanlısı Merve Küçüktekin’in yüzüne kezzap fırlatarak yaktı. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyize götürülen karar sonrası mahkeme, az bulduğu cezayı indirimsiz olarak 16.5 yıla çıkardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025

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Konya'da yaşayan Sabit Türk (27), 3 yıl önce eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (29) kapısını "Su sayacına bakacağız abla" diyerek açtırdı. Yanında getirdiği pet şişedeki kezzabı genç kadına fırlattı. Saldırı sonucu kadının, yüzü ve vücudu yandı. Küçüktekin, acilen hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan saldırgan, yakalanarak tutuklandı. Yerel mahkeme, ilk yargılamada Türk'ü 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, kararı temyize götürdü.



'KARARIN TAKİPÇİSİYİZ'

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, cezanın düşük olduğuna hükmetti. Sanığın eyleminin ciddiyeti ve mağdurun yaşadığı ağır zararı göz önünde bulundurarak 15 yıl cezanın yetersiz kaldığına karar verdi ve kararı bozdu.



Yeniden yargılanan Sabit Türk, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu kez 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından açıklama yapan mağdur avukatı Aycan Ceylan, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirtti. "Bu ceza kabul edilemez. Müvekkilim adına bu kararın takipçisi olacağız" dedi. Türk'ün olaydan önce genç kadının hesabına 1 TL göndererek, açıklama kısmına 'Kendini de beni de yaktın, onu öldü say' yazdığı belirtildi.

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