Konya'da en acı bayram!

Konya'da Karatay Ortaokulu öğrencisi Kemal Taha Keskin (13) ile Faik Özgün'e (13) M.K. (17) idaresindeki otomobil çarptı. Keskin, hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025

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Konya'da ehliyetsiz M.K. (17) idaresindeki otomobil, geçen perşembe yolun karşısına geçmek isteyen Karatay Ortaokulu öğrencisi Kemal Taha Keskin (13) ile Faik Özgün'e (13) çarptı. Keskin, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Özgün ise hastanede tedavi altına alındı.



Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Baba Ekrem Özgün, "23 Nisan'da çocuğumun okuluna gidecektik, sahnede şiir okuyacaktı. Onu alkışlayacağımıza geldik şu an hastanede ondan gelecek bir haberi bekliyoruz. Sürücünün kullandığı aracın hızı yüksekmiş o süratle geçerken çocuklara vurmuş. En ağır ceza verilmesini istiyoruz. Bir daha kimsenin canına, malına zarar gelmesin" dedi.

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