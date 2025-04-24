Kaza değil cinayet!

Kocaeli'de 6 yaşındaki Zümra Topuz, otomobilin çarpması sonucu can verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025

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Kocaeli'de Zümra Topuz'a (6), geçen cuma günü oyun oynarken otomobil çarptı. Kanlar içinde kalan küçük kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ehliyetini kısa süre önce alan sürücü, serbest bırakıldı. Acılı baba Ömer Topuz, "Sokağa girer girmez çocuğumu aracın altına aldı. Bu kaza değil cinayet. Çocuğumuz toprak altına girdi, ama bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" sözleriyle isyan etti.

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