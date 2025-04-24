Adana'da küfür katliamı
Adana'da taraflar arasında küfürleşme yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet Eser, tabancayla iki kişiye defalarca ateş ederek kaçtı.
Adana'da yaşayan Mehmet Eser (22), önceki gece arkadaşları Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile evde bir araya geldi. Taraflar arasında küfürleşme yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eser, tabancayla iki kişiye defalarca ateş ederek kaçtı. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından sakladığı ev sarılan Eser, binanın çatısına çıktı. Direnen katil zanlısı kaçamayacağını anlayınca intihar ederek yaşamına son verdi.