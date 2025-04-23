Diyarbakır'da kaybolan Gülçiçek ailesine video gönderdi!

Diyarbakır'da 17 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ'ın ailesine gönderdiği video ortaya çıktı. Videoda, M.Y. (28) ile kendi isteğiyle kaçtığını ifade etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Diyarbakır çermik'te yaşayan Gülçiçek Çiçekdağ (14), 17 gün önce servisle okula gitti. Bir daha geri dönmedi. Gülçiçek, başkası aracılığıyla ailesine videolu mesaj gönderdi. Videoda, M.Y. (28) ile kendi isteğiyle kaçtığını ifade etti. Amcası Ali Çiçekdağ, şikayetçi olduklarını söyledi.

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