Aydın'da 1.5 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı!

Aydın'da 1,5 yaşındaki kız çocuğunu kolundan tutup fırlatan bakıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Aydın Efeler'de O.Ö.K ve M.K. çifti 1.5 yaşındaki kızları R.H.K.'nın vücudundaki morluklardan ve ağlama krizlerinden şüphelendi. Eve yerleştirdikleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerinde ise şoka girdi. 4 ay önce işe aldıkları bakıcı Hatice Kaplan'ın (62) küçük çocuğu kolundan tutup fırlattığını gördü. Çiftin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kaplan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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