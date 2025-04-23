Aydın'da 1.5 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı!
Aydın'da 1,5 yaşındaki kız çocuğunu kolundan tutup fırlatan bakıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın Efeler'de O.Ö.K ve M.K. çifti 1.5 yaşındaki kızları R.H.K.'nın vücudundaki morluklardan ve ağlama krizlerinden şüphelendi. Eve yerleştirdikleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerinde ise şoka girdi. 4 ay önce işe aldıkları bakıcı Hatice Kaplan'ın (62) küçük çocuğu kolundan tutup fırlattığını gördü. Çiftin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kaplan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.