Zeytinburnu'nda trajik olay: Önce eşini katletti sonra intihar etti!

Ukrayna uyruklu Hanna Dürçek, taksici eşi Ferhan’a kumar borcu yüzünden boşanma davası açtı. Çift arasında tartışma çıktı. Ferhan, eline aldığı silahla 27 yıllık eşini hayattan kopardı. Sonra da kendi canına kıydı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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İstanbul Zeytinburnu'nda feci bir olay yaşandı. İddiaya göre; taksici Ferhan Dürçek (63) ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek (44) arasında kumar borcu nedeniyle bir hafta önce tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından Hanna Dürçek, boşanma davası açtı. Önceki akşam ise çift yeniden tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince Ferhan Dürçek, silahını çekti ve eşine ateş açtı. Daha sonra da kendi kafasına sıktı. Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"KIZI İÇERİDE OTURUYORDU'

Kapı komşusu olan Ersin Taşdemir , "4 yıl kadar bu apartmanda oturuyorlardı. Herhangi bir kavga tartışma görmedik. İşte akşam 3 el silah sesi duyduk. Sonra kapıya vurdular, 'yetişin diye' içeri ilk ben girdim. Hemen mutfağın kapısının arkasında adam vardı, kafasına sıkmıştı. Kızı da içerde oturuyordu. Anne de masadaydı. Herhangi bir problem yoktu. Kızının söylediği 'kumar borcu vardı babamın, annem de bir hafta önce boşanma davası açtı'" şeklinde konuştu.

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