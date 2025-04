Adana'da dehşet: Ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan genç ölü bulundu!

Adana'da sevgilisinden ayrılmak isteyen Nazlısu C., sevgilisi tarafından darbedildi. Baygınlık geçiren genç kız, kendine geldiğinde sevgilisini ölü buldu.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

Adana Çukurova'da Mehmet Ayaz (24), kız arkadaşı Nazlısu C. (17) ile göle gitti. İddiaya göre; Nazlısu C., Mehmet Ayaz'dan ayrılmak istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Ayaz, genç kızı darp etti. Genç ölü bulunurken, yaralı genç kız, hastaneye kaldırıldı. Nazlısu C.'nin "Mehmet beni bıçakladı, bayıldım. Kendime geldiğimde Mehmet yerde yatıyordu" dediği öğrenildi. Nazlısu C., "Mehmet, ayrılmak isteyince beni bıçakladı. Ben onu da bıçaklanmış gördüm" dedi.

