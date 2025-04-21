Yıkılmadı: Depremde oğlu ve eşini kaybeden kadın kanseri yendi! İkinci kitabını çıkardı

Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketi depremlerde yıkılan binalarında eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de küçük oğlu ile birlikte saatler sonra enkaz altından kurtarılan Beyza Uysal, depremden sonra yakalandığı kanseri yendi ve ikinci kitabını yazdı

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

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Uysal ailesi, 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlere Kahramanmaraş merkez Onikişubat İlçesi'ndeki evlerinde yakalandı. 3 bloktan oluşan Orkide Siteleri şiddetli sarsıntıyla yerle bir oldu.

Çöken bloklarda 260 kişi hayatını kaybederken sadece 15 kişi hayatta kalabildi. 9 katlı binanın 7'nci katında oturan Uysal ailesi de enkaz altındaydı. Nejat Atahan Uysal (51) ve oğlu Arif Turab (18) hayatını kaybetti. Beyza Uysal (44) ve küçük oğlu Muhammet Kutay (12) ise saatler sonra yakınları tarafından enkazdan kurtarıldı. Tedavi sırasında bir de rahim kanseri olduğu ortaya çıkan Beyza Uysal gördüğü tedavi sonrası kanseri de yenip hayata ikinci kez çalım atmayı başardı.

ENKAZDAN ÇIKIP İKİNCİ KİTABINI YAZDI

Beyza Uysal, depremden sonra yazmaya başladı. Bir yıl önce deprem günü ve sonrasında yaşananları anlattığı 'Son akşam yemeği' ismini verdiği kitabını çıkardı. Bu kitap okuyucular tarafından çok sevildi ve birçok depremzede kadına da umut oldu. Beyza Uysal ilk kitabından sonra da hiç durmadı. Uysal ikinci kitabı 'Bir zülkarneyn hikayesini' tamamlayıp, piyasaya çıkardı. Uysal'ın gördüğü bir rüyadan yola çıkarak ve gerçek hayat hikayelerini de içinde barındırdığı kitabı okuyucuyla buluştu.

Beyza Uysal, "Hayalim çok iyi bir yazar olmak. 7 güzel adamın şehrinden bir güzel kadın bırakmak. Eğer para kazanırsam deprem şehidi oğlum Arif Turab adına çok büyük bir kütüphane açmak istiyorum" dedi.

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