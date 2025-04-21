Tayvanlı eşi terk etti! İşitme, konuşma ve ortopedik engelli olan Yusuf Ay yaşadığı zorlukları anlattı

Trabzon'da işitme, konuşma ve ortopedik engelli olan Yusuf Ay, 2008’de Tayvanlı eşi Mei Chan Whang ile tanışıp evlenmişti. Ancak, kızı 3 yaşındayken eşi Tayvan'a gidip bir daha geri dönmedi. Ay, yaşadığı zorlukları işaret dili tercümanı Kübra Çolak Demir aracılığıyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

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Trabzon'da işitme, konuşma ve aynı zamanda ortopedik engelli olan Yusuf Ay, 2008'de internetten Tayvanlı Mei Chan Whang (51) ile tanıştı. Whang da onun gibi engelliydi. Trabzon'a gelen Whang ile Yusuf Ay evlendi. Bir kızları dünyaya geldi.

Ancak Tayvanlı kadın kızı Hanife Kübra 3 yaşındayken ülkesine gitti ve bir daha geri dönmedi. Yusuf Ay, işaret dili Tercümanı Kübra Çolak Demir aracılığıyla yaşadığı zorlukları anlattı.

Ay, "Eşim ülkesine gidip tekrar döneceğini söylemişti. Ama geri dönmedi. Artık umudumu yitirdim. Boşanmak için yollar arıyorum" ifadelerini kullandı.

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