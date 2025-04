Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü!

Foça’da Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar’ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

Olay dün sabah saatlerinde Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İLK İFADESİ: KAZAYLA OLDU

Cinayet şüphelisi Can Işıklar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından tutuklandı. Can Işıklar ilk ifadesinde olayın kaza sonucu gerçekleştiğini savundu. Zanlı Can Işıklar'ın Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğu öğrenildi.



CHP BAŞKAN YARDIMCISIYDI HEP'İ KURDU

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

