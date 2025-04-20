Görme engelliler için projeler geliştirmişti! İrem Deniz Küçükköse'ye dünyaca ünlü 7 üniversiteden tam burslu kabul!

Görme engelliler için yapay zekâ destekli projeler geliştiren lise öğrencisi İrem Deniz Küçükköse, dünyaca ünlü 7 üniversiteden birden tam burslu kabul aldı. LGS Türkiye birincisi olarak özel okulda tam burslu okuyan İrem ‘’Tercih aşamasındayım’’ dedi.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025

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Polis anne ve asker babanın çocuğu olan İrem Deniz Küçükköse, Ankara'daki ailesinden ayrı, yatılı olarak lise eğitimi alıyor. İrem'e tam burs teklifiyle "Bizde oku'' diyen üniversiteler arasında Princeton, University of Pennsylvania, UC Berkeley, Johns Hopkins, Georgia Tech ve Santa Barbara ve Drexel var.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİ

Küçükköse, 10'uncu sınıfta görme engelliler için yapay zekâ destekli "Braill-E" kabartma ekranı geliştirdi, aynı yıl görme engelli öğrencilere destek olmak amacıyla "Soruların Sesi" sosyal girişimini kurdu ve kız çocuklarına kodlama eğitimi verdi.

ÜLKEM İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Yazılımın insan hayatına dokunan gücünü keşfeden İrem Deniz Küçükköse, dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlanmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi. Küçükköse "Şu anda tercih aşamasındayım. Gittiğim yerde potansiyelimi sonuna kadar kullanacağıma ve ülkemi gururlandırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Evet süreç zor, ancak asla imkânsız değil'' diye konuştu.

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