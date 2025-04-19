Konya'da dehşet anları! Suriyeli Diyana Mete eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı
Konya'da yaşayan Suriyeli Diyana Mete, eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Diyana'nın hayatı tam bir dram çıktı.
Konya'da Suriyeli Diyana Mete (33), eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Diyana'nın hayatı tam bir dram çıktı.
Adını kazada ölen Galler Prensesi 'Lady Diana'dan alan kadının, evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğü ve uzaklaştırma kararları aldırdığı ortaya çıktı.
Geçen yıl sığınma evine yerleşen Diyana'nın, çocukları için yeniden evine döndüğü ileri sürüldü.