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Konya'da dehşet anları! Suriyeli Diyana Mete eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

Konya'da yaşayan Suriyeli Diyana Mete, eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Diyana'nın hayatı tam bir dram çıktı.

Tolga Yanık
Tolga Yanık GAZETE
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Konya’da dehşet anları! Suriyeli Diyana Mete eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

Konya'da Suriyeli Diyana Mete (33), eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Diyana'nın hayatı tam bir dram çıktı.

Adını kazada ölen Galler Prensesi 'Lady Diana'dan alan kadının, evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğü ve uzaklaştırma kararları aldırdığı ortaya çıktı.

Geçen yıl sığınma evine yerleşen Diyana'nın, çocukları için yeniden evine döndüğü ileri sürüldü.

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