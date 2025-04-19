223 yıl hapsi vardı: Çoban kılığında yıllarca kaçtı! Kıskıvrak yakalandı

Jandarma, aldığı ikiyüzyılı bulan cezaların ardından dağa çıkıp çoban olan M.Ş.B.’yi kıskıvrak yakalayıp cezaevine koydu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025

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Batman jandarması tarafından nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş.B. isimli şahsın yakalanması için 8 ay süren çalışmalar sonucu şahsın nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşiri ilçesinde arazide tek başına çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi.

TEK BAŞINA SAKLANDI

Şahıs, Beşiri arazisinde tek başına saklandığı bölgede JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından aynı gün tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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