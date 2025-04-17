Çok zor denilen ameliyat için 10 km yol ettiler: ABD'li aile Türk doktorlara minnettar kaldı!

Arias, kelebek hastasıydı. Parmakları yapışıktı. İki elini de hiç kullanamadı. Gitmediği doktor kalmadı. ABD’li uzmanlar ameliyat yapamadı. Annesi Ledesa Natali ise Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Opr. Dr. Abdulkadir Calavul’a ulaştı. Evladını emin ellere bıraktı. Arias’ın parmakları ayrıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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ABD'li Arianna Ledesma Arias, parmakları birbirine yapışık doğdu. 10 bin km yol kat edip Eskişehir'de ameliyat oldu.



ABD'li Arianna, doğuştan kelebek hastasıydı. Parmakları birbirine yapışıktı. Ülkesinde bir türlü tedavi olamadı. Annesi de Türkiye'de ulaştığı doktorun kapısını çaldı. 10 bin km. uzaklıktan gelip Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ameliyat masasına yattı. Parmakları açıldı.



Amerika'nın Seattle şehrinde yaşayan ABD'li Arianna Ledesma Arias hayata gözlerini kelebek hastası olarak açtı. Yani genlerindeki mutasyon nedeniyle parmakları yapışıktı. Bu nedenle iki elini de kullanamamaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gitmediği doktor kalmadı. Ancak ABD'li doktorlar "Çok zor" diyerek ameliyata yanaşmadı. Annesi Ledesa Natali tedavi için araştırmalara başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli olan Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul'a ulaştı. Doktorla iletişim sağladı. Ardından kızıyla birlikte uçağa atladı ve soluğu Türkiye'de aldı.



Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul, ABD'li doktorların "Çok zor" dediği ameliyatı yaptı ve Arianna'nın 10 parmağını birbirinden ayırdı. Artık ellerini kullanabileceğini öğrenen Arianna, mutluluktan ağladı. "Bu ameliyat hayatımı değiştirdi" derken annesi, Türk doktorlarına minnettar olduğunu açıkladı. Anne Ledesa Natali, 1"Dr. Kadir'i bulduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Ona ne kadar teşekkür etsem az" diyerek mutluluğunu anlattı.



Opr. Dr. Abdulkadir Calavul ise son bir yılda aynı klinikte 25 kelebek hastasını ameliyat ettiklerini bildirdi. Arianna'nın durumunun iyi olduğunu söyledi. "Yapılan tetkikler sonucunda tüm parmaklarını açabileceğimizi öngördük ve ameliyata aldık. Arianna 2 ay içinde 10 parmağını kullanarak yemek yiyebilecek, kıyafetlerini giyebilecek ve kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek" dedi.

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