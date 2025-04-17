Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!
Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Talihliler, 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart almaya hak kazandı. Bu kampanya MPİ’nin 13.11.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-63746 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte asil ve yedek kazananlar.
Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Kazananlara 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart verildi. İşte asil ve yedek kazananlar...
250.000 TL Değerinde Param Hediye Kart Asil Talihlileri
250.000 TL Değerinde Param Hediye Kart Yedek Talihlileri