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Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!

Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Talihliler, 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart almaya hak kazandı. Bu kampanya MPİ’nin 13.11.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-63746 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte asil ve yedek kazananlar.

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Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!

Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Kazananlara 250.000 TL değerinde Param Hediye Kart verildi. İşte asil ve yedek kazananlar...

Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

250.000 TL Değerinde Param Hediye Kart Asil Talihlileri

Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

250.000 TL Değerinde Param Hediye Kart Yedek Talihlileri

Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Coca-Cola ulusal 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

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