Adana'da dehşet: Sosyal medyada başlayan kavga kanla bitti
Adana'da 3 ay önce bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19) ile karşı gruptan Ferhat Ay (29) hayatını kaybetti.
Adana'da 3 ay önce bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19) ile karşı gruptan Ferhat Ay (29) hayatını kaybetti. Polis ekipleri, iki grubun birbirini önceden tanıdığını ve cinayetten saatlerce önce sosyal medya üzerinden küfürleştiklerini, daha sonra da parkta karşılaşınca çatıştıklarını tespit etti. Operasyonla yakalanan 4 kişi, tutuklandı.