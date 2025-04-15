Zonguldak'ta dişi kırılan kedisine altın sürprizi!

Dişi kırılan British cinsi 'Mortimer' isimli kedi, sahibi tarafından veteriner kliniğine getirildi. Muayenede sinirlerinin açık olduğu belirlenen kediye, üretilen 1,4 gram ağırlığındaki altın diş başarılı bir operasyonla takıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025

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Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, sahibinin talebi üzerine altından diş yapıldı. Dişi kırılan British cinsi "Mortimer" isimli kedi, sahibi tarafından veteriner kliniğine getirildi. Muayenede sinirlerinin açık olduğu belirlenen kediye, üretilen 1,4 gram ağırlığındaki altın diş başarılı bir operasyonla takıldı.

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