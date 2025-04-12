O Ses Türkiye neden yok, kaldırıldı mı? 12 Nisan O Ses Türkiye yeni bölümü var mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışması bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 12 Nisan Cumartesi günü Tv8 yayın akışında yer almayan O Ses Türkiye programı yayından kaldırıldı mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki O Ses Türkiye neden yok? İşte konuya dair son durum!

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 16:52

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O Ses Türkiye yeni sezonunda jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in oturduğu programın yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyicilerin aklında "O Ses Türkiye bu akşam neden yok?" sorusunu oluşturdu. Bugün TV8 yayın akışında Survivor'ın yer alması, O Ses Türkiye'nin yeni bölümünün yayın tarihini merak konusu oluyor. Peki O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı? İşte konuya dair bilgiler!

(Kaynak: O Ses Türkiye) O SES TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI? O Ses Türkiye'nin yeni bölümü, 12 Nisan Cumartesi günü TV8 yayın akışında yer almadı. Bu akşam, O Ses Türkiye'nin yerine Survivor 2025 All Star yarışma programı izleyicilerle buluşacak. Programın yayınlanmaması, izleyicilerin yeni bölümün tarihini merak etmelerine yol açtı.

(Kaynak: O Ses Türkiye) 12 NİSAN O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI? O Ses Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümü, TV8 yayın akışında yer almadı. Yarışmanın neden ekrana gelmeyeceği konusunda ise kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler, programın yayınlanmamasıyla ilgili detayları merakla bekliyor.