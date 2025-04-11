İstanbul'da 5 yıl önce oğlunu kaybeden iş insanından duygulandıran hareket!
5 yıl önce İstanbul'daki trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu için gazetelere ilan veren Erhan Korkmaz, tam sayfalık ilandaki ifadeler okuyan herkesi derinden etkiledi.
Ünlü bir otel zincirinin sahibi olan Erhan Korkmaz'ın oğlu Onur (31), 5 yıl önce İstanbul'daki trafik kazasında yaşamını yitirdi. İş adamı, acının yıl dönümünde gazetelere ilan verdi. Tam sayfalık ilandaki ifadeler okuyan herkesi derinden etkiledi: Biricik oğlumuz, değerli varlığımız Onur Korkmaz'ı sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz.