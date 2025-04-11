İstanbul'da 5 yıl önce oğlunu kaybeden iş insanından duygulandıran hareket!

5 yıl önce İstanbul'daki trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu için gazetelere ilan veren Erhan Korkmaz, tam sayfalık ilandaki ifadeler okuyan herkesi derinden etkiledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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Ünlü bir otel zincirinin sahibi olan Erhan Korkmaz'ın oğlu Onur (31), 5 yıl önce İstanbul'daki trafik kazasında yaşamını yitirdi. İş adamı, acının yıl dönümünde gazetelere ilan verdi. Tam sayfalık ilandaki ifadeler okuyan herkesi derinden etkiledi: Biricik oğlumuz, değerli varlığımız Onur Korkmaz'ı sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz.

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