ABD'deki çocuk istismarı soruşturması: Çete lideri Türk çıktı!

100 dolar karşılığı çocuk istismar fotoğrafları dağıtımı yapan çete liderinin 'John De Vil' lakabını kullanan Türk vatandaşı Mehmet B. olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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ABD'de milyonlarca fotoğrafın yer aldığı çocuk istismarına yönelik soruşturma başlatıldı. Çete liderinin "John De Vil" lakabını kullanan Türk vatandaşı Mehmet B. olduğu anlaşıldı. Adana'da yaşadığı öğrenilen B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çetenin 100 dolar karşılığı TikTok'tan fotoğraf dağıtımı yaptığı ortaya çıktı.

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