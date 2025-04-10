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Sahte içki yine can aldı: 28 yaşındaki genç kurtarılamadı

2 ay önce Ankara'da sahte içki nedeniyle rahatsızlanan genç, hayatını kaybetti.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
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Sahte içki yine can aldı: 28 yaşındaki genç kurtarılamadı

Ankara Etimesgut'ta Taha Adem Koç (28), 2 ay önce sahte içki nedeniyle rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Koç, önceki akşam hayata gözlerini kapadı. Gencin çocukluk arkadaşı Cemal Özberk, "Kaçak alkolü tekel bayiden bandrollü bir şekilde alıyor" dedi. Öte yandan sahte içki üretim ve satışını yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı.

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