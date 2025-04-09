Şişli'de maskeli caniler 2 kişiyi katletti: Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdiler!

Şişli'de 4 kişi, 4 katlı binanın zemin katındaki daireye silahlı saldırı düzenledi. 2 kişiyi katleden zanlılar, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

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İstanbul Şişli'de yüzleri maskeli 4 kişi, 4 katlı binanın zemin katındaki daireye silahlı saldırı düzenledi. Hamile Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'i silahla katletti. Kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Polis ekipleri, yurt dışına kaçmak isteyen zanlıları, Edirne Uzunköprü'de buldu. Bir otomobile düzenlediği operasyonda A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheliyi yakaladı. Zanlılar, İstanbul'a getirildi.

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