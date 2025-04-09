Manisa'da hayatını kaybeden kuryenin ailesi sanığa verilen cezaya isyan etti!

6 ay önce otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek Hasan Emre'nin ölümüne yol açan Ege Karaaslan'a verilen cezaya kuryenin ailesi isyan etti.

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

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Manisa'da yaşayan Ege Karaaslan, 6 ay önce otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek moto-kurye Hasan Emre'nin ölümüne yol açtı. Karaaslan'a verilen 4 yıl 3 ay hapis cezası, istinaf mahkemesinde 5 yıla çıkarıldı. Ancak sanık, cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Karara isyan eden kuryenin ailesi "Bu kaza değil, cinayet. Bu mu adalet?" dedi.

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