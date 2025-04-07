Sakarya'da kanlı gece! İki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı

Sakarya’da çocukları tartışan iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün meydana gelen silahlı çatışmayla dehşet yaşandı. Aynı sitede yan yana dairelerde oturan Özyurt ile Yıldız ailelerinin çocukları arasında tartışma başladı.

Bunun üzerine Yaşar Özyurt, Volkan Yıldız'ı (44) konuşmak için eve çağırdı. Burada çıkan tartışma, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla büyüyüp sitenin bahçesine taştı, taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada mermilerin isabet ettiği Yaşar Özyurt (52), Onur Özyurt (24), Özgür Özyurt (21), Fahri Yıldız (53), Volkan Yıldız (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Galip Ö. (39), Fikri U. (17) Nurettin Y., Samet Y., Sabri Y., Nihat Y., hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ YAKALANDI 1 KİŞİ ARANIYOR

Polis, olaylara karışan F.K. (17), B.Y. (32) ve F. Y'yi (45) yakalayıp, gözaltına aldı, T.Y.'nin (17) de arandığı bildirildi. Polis gözetiminde olan yaralılar Galip Ö., Fikri U., Nurettin Y., Samet Y., Sabri Y., Nihat Y., tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yaşar Özyurt ile oğulları Onur Özyurt ve Özgür Özyurt'un cenazeleri yapılan otopsileri sonrası ailelerine teslim edildi. Baba ve 2 oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Cenazelerin defni sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sakarya Valiliği'nden de olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Yaşanan elim olay neticesinde; karşılıklı taraflardan toplam 5 vatandaşımız ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız yaralanmıştır. 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. İlgili kişiler hakkında adli süreç titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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