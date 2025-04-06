Muğla'da acı olay: 12 yaşındaki minik Öykü kalbine yenildi!
Muğla'nın Dalaman ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Öykü Nas Meşe, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir Ege Üniversitesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Dalaman Atatürk Ortaokulu öğrencisi Öykü Nas Meşe (12), birçok kez operasyon geçirdi.
Meşe, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son yapılan kalp ameliyatından sonra durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Meşe, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dalaman Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Meşe'nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Çocuğun cenazesi Killik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayınlayarak acılı aileye dileklerini iletti. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Öykü Nas Meşe'nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.
Hayrettin ŞAŞMAZ