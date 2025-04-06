En acı bayram! TIR’ın altına giren otomobilde 4 öğretmen hayatını kaybetti

Otomobil, gişelerde bekleyen TIR’ın altına girdi. Kağıt gibi ezilen araçtaki 4 öğretmen can verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazada, 67 SF 722 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önündeki TIR'ın altına girdi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 3'ü kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, tırın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Aracı Zonguldak İMKB Teknik Lisesi'nde öğretmen olan Vahide Kalyoncu'nun kullandığı öğrenildi.

4 öğretmen arkadaşın Umman'da safari yaptıkları, uçakla İstanbul'a döndükleri, otomobille görev yaptıkları şehre doğru yola çıktıkları kaydedildi. Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği kaza anı ise kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



YOL HİPNOZU FACİA GETİRDİ

Trafik kazası ihtimalinin en üst seviyeye çıktığı bayram tatillerinde uzun yola gidecekler için en büyük tehlikenin 'yol hipnozu' olduğu belirtildi. Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Sürüş sırasında kişinin tek bir noktaya bakarak trans benzeri bir duruma geçmesi olarak adlandırılan, halk arasında da gözleri açık uyumak olarak bilinen yol hipnozuna karşı dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

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