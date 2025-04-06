Doğa katilleri! Kundu ve Belek'te çöp dağları yükseliyor: Turizmciler ve vatandaşlar tepkili

Dünyanın en özel golf sahaları ve temalı otelleriyle Türk turizminin önemli merkezlerinden olan Kundu ve Belek'te, çöp dağları oluştu. Turizmciler ve vatandaşlar, çöplerin ve hafriyatın günün 24 saati kamyonlarla döküldüğüne dikkat çekerek duruma tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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Dünyanın en özel golf sahaları ve temalı otelleri ile Türk turizminin en önemli markası haline gelen Kundu ve Belek'te çöp dağları yükseldi. Turizmciler ve vatandaşlar, çöplerin ve hafriyatın günün 24 saati kamyonlar ile döküldüğüne dikkat çekti.

Vatandaşlar, "Artık fıstık çamları ile kaplı ormanlık alan içinde çöp dağları ve hafriyat yığınları oluşmuş durumda. Etrafa pis kokular yaymaya başladı. Artık yangın tehlikesi de oluşturuyor. Bölgeye pislik atılmasının önüne geçilmeli. Artık çöp dağları Türk turizmini tehdit eder boyuta ulaştı. Bu çöpler ayrıca orman yangını çıkmasına neden olabilir" dedi.

Önlem almayan belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Erdoğan ÖZTÜRK

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